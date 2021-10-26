Людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки: известна дата

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания... (ее еще не выдают - ред.), но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", - рассказал Ляшко.

Министр также пояснил, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в приложении "Дия".

"Относительно "Дии" пока не скажу. В "Дие" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - добавил Ляшко.