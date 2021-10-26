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Людям з протипоказаннями до COVID-вакцинації почнуть видавати довідки: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

Українцям, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу, почнуть видавати відповідні довідки з 8 листопада. Таким чином, громадяни зможуть уникнути карантинних обмежень, які діють на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю "УП".

"Зараз законодавство передбачає довідку для тих, у кого є протипоказання… (її ще не видають - ред.), але будуть з 8 листопада. У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", - розповів Ляшко.

Міністр також пояснив, чи зможуть громадяни згенерувати відповідний документ у додатку "Дія".

"Щодо "Дії" поки що не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході", - додав Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що готують перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

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