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В Мадриде ввели локдаун

Автор: РБК-Украина

Столичный испанский регион Мадрид ввели локдаун. Предварительно, он продлиться две недели.

Об этом сообщает El Pais.

По словам м

При этом он пояснил, что "жители Мадрида могут беспрепятственно перемещаться по территории самого муниципалитета", в котором находятся.

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В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что меры, принятые мадридским сообществом, являются адекватными, но они недостаточны для борьбы с коронавирусом.

При этом отмечается, что власти мадридского региона заявили, что будут подавать апелляцию на решение о локдауне в высший суд Мадрида.

Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Кроме того, ранее Министерство здравоохранения Испании требовало усилить карантин в Мадриде.

Добавим, что на прошлой неделе в Мадриде усилили карантин, а также задействовали военных. Они помогают полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.

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