У Мадриді ввели локдаун

Столичний іспанський регіон Мадрид ввели локдаун. Попередньо, він триватиме два тижні.
Про це повідомляє El Pais.
За словами м
При цьому він пояснив, що "жителі Мадрида можуть безперешкодно переміщатися по території муніципалітету", в якому знаходяться.
У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що заходи, прийняті мадридською спільнотою, є адекватними, але вони недостатні для боротьби з коронавірусом.
При цьому наголошується, що влада мадридського регіону заявили, що будуть подавати апеляцію на рішення про локдаун у вищий суд Мадрида.
Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.
Крім того, раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії вимагало посилити карантин у Мадриді.
Додамо, що минулого тижня в Мадриді посилили карантин, а також задіяли військових. Вони допомагають поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.