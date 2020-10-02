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У Мадриді ввели локдаун

Автор: РБК-Україна

Столичний іспанський регіон Мадрид ввели локдаун. Попередньо, він триватиме два тижні.

Про це повідомляє El Pais.

За словами м

При цьому він пояснив, що "жителі Мадрида можуть безперешкодно переміщатися по території муніципалітету", в якому знаходяться.

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У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що заходи, прийняті мадридською спільнотою, є адекватними, але вони недостатні для боротьби з коронавірусом.

При цьому наголошується, що влада мадридського регіону заявили, що будуть подавати апеляцію на рішення про локдаун у вищий суд Мадрида.

Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.

Крім того, раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії вимагало посилити карантин у Мадриді.

Додамо, що минулого тижня в Мадриді посилили карантин, а також задіяли військових. Вони допомагають поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.

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