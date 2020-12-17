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Макрон заразился коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Это подтверждает Елисейский дворец.

Об этом сообщает AFP.

В Елисейском дворце заявили, что его проверили после выявления первых симптомов, пишет Sky News.

Теперь он будет изолирован на семь дней, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.

Отметим, во Франции подтвердили 2,41 млн случаев коронавируса, 180 тысяч человек выздоровели.

Напомним, правительство Франции приняло решение ускорить начало кампании по вакцинации от коронавируса в стране. Ее переносят с начала 2021 года на конец 2020 года.

Вместе с тем, Франция сделает вакцинацию от коронавируса бесплатной для граждан.

Кроме того, врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса во Франции. В правительстве страны отмечают, что третья волна уже началась в США и некоторых азиатских странах.

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Новости Украины Эммануэль МакронКоронавирус