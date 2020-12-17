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Макрон заразився коронавірусом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус. Це підтверджує Єлисейський палац.

Про це повідомляє AFP.

У Єлисейському палаці заявили, що його перевірили після виявлення перших симптомів, пише Sky News.

Тепер він буде ізольований на сім днів, але продовжить працювати і виконувати свою діяльність віддалено.

Зазначимо, у Франції підтвердили 2,41 млн випадків коронавірусу, 180 тисяч людей одужали.

Нагадаємо, уряд Франції ухвалив рішення прискорити початок кампанії по вакцинації від коронавірусу в країні. Її переносять з початку 2021 року на кінець 2020 року.

Разом з тим, Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовної для громадян.

Крім того, лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу у Франції. В уряді країни зазначають, що третя хвиля вже почалася в США і деяких азіатських країнах.

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Новини України Еммануель МакронКоронавірус