Макрон с женой вакцинировались от коронавируса
В понедельник, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон вакцинировался от коронавируса. Вместе с ним первую прививку сделала его жена Брижит Макрон.
Об этом Эммануэль Макрон сообщил в Twitter.
"Вакцинирован!", - написал он.
Макрон также добавил, что его жена Брижит вакцинировалась от коронавируса.
"Как мы с Брижит, как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких", - добавил он.
Однако французский президент не сообщил, какой именно вакциной он был привит.
Напомним, с сегодняшнего дня во Франции начали вакцинировать от коронавируса всех желающих.
Кроме того, власти Франции объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Это может произойти, но не сразу, заявила министр здравоохранения Оливье Веран.
Добавим, что во Франции в рамках смягчения карантина 19 мая открыли летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час начинается позже - с 21:00.