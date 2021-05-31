Макрон с женой вакцинировались от коронавируса

"Вакцинирован!", - написал он.

Макрон также добавил, что его жена Брижит вакцинировалась от коронавируса.

"Как мы с Брижит, как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких", - добавил он.

Однако французский президент не сообщил, какой именно вакциной он был привит.