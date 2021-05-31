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Макрон с женой вакцинировались от коронавируса

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон вакцинировался от коронавируса. Вместе с ним первую прививку сделала его жена Брижит Макрон.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил в Twitter.

"Вакцинирован!", - написал он.

Макрон также добавил, что его жена Брижит вакцинировалась от коронавируса.

"Как мы с Брижит, как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких", - добавил он.

Однако французский президент не сообщил, какой именно вакциной он был привит.

Напомним, с сегодняшнего дня во Франции начали вакцинировать от коронавируса всех желающих.

Кроме того, власти Франции объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Это может произойти, но не сразу, заявила министр здравоохранения Оливье Веран.

Добавим, что во Франции в рамках смягчения карантина 19 мая открыли летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час начинается позже - с 21:00.

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Новости Украины ФранциявакцинацияЭммануэль МакронКоронавирус