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Максимум смертей и почти 19 тысяч новых случаев: Минздрав обновил COVID-статистику

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки умерли из-за коронавируса 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев COVID в Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине:

  • новых случаев - 18 988.
  • госпитализаций - 2 967.
  • летальных исходов - 833 (больше всего за все время пандемии);
  • выздоровлений - 16 609.

Протестировали за сутки:

  • методом ПЦР - 53 555 человек,
  • методом ИФА - 14 861,
  • экспресс-тестами - 59 045.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Днепропетровской области (+2042), Одесской (+1516), Харьковской (+1314), Львовской (+1352), Киеве (+1204).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 107 489 человек; выздоровели - 2 537 565 человек; летальных исходов - 73 390.

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Министерство здравоохранения Украины