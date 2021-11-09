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Максимум смертей та майже 19 тисяч нових випадків: МОЗ оновив COVID-статистику

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу померли через коронавірус 833 людини, а захворіли майже 19 тисяч українців. Найбільше нових випадків COVID в Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні:

  • нових випадків - 18 988.
  • госпіталізацій - 2 967.
  • летальних випадків - 833 (найбільше за весь час пандемії);
  • одужань - 16 609.

Протестували за добу:

  • методом ПЛР - 53 555 осіб,
  • методом ІФА - 14 861,
  • експрес-тестами - 59 045.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Дніпропетровській області (+2042), Одеській (+1516), Харківській (+1314), Львівській (+1352), Києві (+1204).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 107 489 осіб; одужали - 2 537 565 осіб; летальних випадків - 73 390.

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Мінстерство охорони здоров'я України