В Малайзии используют дроны для выявления людей с подозрением на COVID

Беспилотники, которые могут зафиксировать у человека температуру на расстоянии до 20 метров над землей, излучают красный свет. Таким образом БПЛА сигнализирует, что кто-то имеет высокие показатели, сообщило государственное агентство новостей Малайзии Bernama.

На прошлой неделе Малайзия почти полностью закрыла страну, пытаясь остановить рост ежедневных инфекций, которые к концу мая достигли отметки в более 9000.

Начальник полиции штата Теренгану Рохайми Мд Иса рассказал, что в последние дни офицеры начали использовать беспилотные аппараты для контроля температуры. "Хотя у нас 157 мониторинговых групп, они переезжают из одного места в другое. Они не могут отслеживать все места одновременно, включая выявление симптомов у лиц в общественных местах", - сказал он.

Хотя в настоящее время ежедневные случаи коронавируса в Малайзии сокращаются, генеральный директор министерства здравоохранения Нур Хишам Абдулла предупредил, что большинство новых случаев заражения и смертей произошли из-за неизвестных контактов. "Одной из причин является появление в обществе новых вариантов, которые имеют высокие показатели зараженности и смертности", - сказал он в понедельник, призывая людей оставаться дома.

Ранее малайзийская полиция предупреждала, что будет использовать беспилотные летательные аппараты для обеспечения ограничений на поездки, при этом чиновники в некоторых районах также заявляют, что они будут проводить неожиданные визиты домой, чтобы убедиться, следуют ли люди правилам.