Мальта опять изменила правила въезда: кому не нужен сертификат вакцинации

Правительство Мальты опять изменило правила въезда в страну. Сертификаты вакцинации нужны не всем приезжим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malta today.
В обновленном заявлении правительства говорится, что сертификаты вакцинации не нужны детям. К примеру, путешественникам
Напомним, что ранее правительство Мальты закрыло въезд для всех для невакцинированных путешественников. Правительство решило, что только людям с признанным сертификатом вакцины будет разрешено въезжать на Мальту.
Ранее сообщалось, что Франция не будет признавать вакцины от коронавируса, которые не применяются в этой стране.