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Мальта опять изменила правила въезда: кому не нужен сертификат вакцинации

Автор: Наталья Скороход

Правительство Мальты опять изменило правила въезда в страну. Сертификаты вакцинации нужны не всем приезжим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malta today.

В обновленном заявлении правительства говорится, что сертификаты вакцинации не нужны детям. К примеру, путешественникам

Напомним, что ранее правительство Мальты закрыло въезд для всех для невакцинированных путешественников. Правительство решило, что только людям с признанным сертификатом вакцины будет разрешено въезжать на Мальту.

Ранее сообщалось, что Франция не будет признавать вакцины от коронавируса, которые не применяются в этой стране.

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