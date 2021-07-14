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Мальта знову змінила правила в'їзду: кому не потрібен сертифікат вакцинації

Автор: Наталья Скороход

Уряд Мальти знову змінив правила в'їзду в країну. Сертифікати вакцинації потрібні не всім приїжджим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Malta today.

В оновленій заяві уряду йдеться, що сертифікати вакцинації не потрібні дітям. Наприклад, мандрівникам

Нагадаємо, що раніше уряд Мальти закрив в'їзд для всіх для невакцинованих мандрівників. Уряд вирішив, що тільки людям з визнаним сертифікатом вакцини буде дозволено в'їжджати на Мальту.

Раніше повідомлялося, що Франція не буде визнавати вакцини від коронавірусу, які не застосовуються в цій країні.

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