Мальта знову змінила правила в'їзду: кому не потрібен сертифікат вакцинації

Уряд Мальти знову змінив правила в'їзду в країну. Сертифікати вакцинації потрібні не всім приїжджим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Malta today.
В оновленій заяві уряду йдеться, що сертифікати вакцинації не потрібні дітям. Наприклад, мандрівникам
Нагадаємо, що раніше уряд Мальти закрив в'їзд для всіх для невакцинованих мандрівників. Уряд вирішив, що тільки людям з визнаним сертифікатом вакцини буде дозволено в'їжджати на Мальту.
Раніше повідомлялося, що Франція не буде визнавати вакцини від коронавірусу, які не застосовуються в цій країні.