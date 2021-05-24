Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. В стране каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу.
Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.
По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса. "Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.
Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.
"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.
Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.
С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин. По его словам, переговоры о трансфере технологий идут, но пока рано говорить о какой-то конкретике.
Отметим, накануне министр науки и образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина говорил, что сегодняшняя украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отмечал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцин от COVID-19.