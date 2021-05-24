Мальта стала першою країною в ЄС, де сформований колективний імунітет до COVID-19

За його словами, близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. "Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", - додав він.

Кріс Ферне уточнив, що в країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 і таким чином Мальта стала першою країною, яка досягла колективного імунітету.

"Вакцина - це зброя проти вірусу", - додав він.

Глава МОЗ зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.

З понеділка, 24 травня, влада Мальти зняли обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.