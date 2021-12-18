Маски, дистанция и не только. Правила работы новогодних локаций в Киеве

Столичная власть призвала всех организаторов и участников праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.

Так, организаторы должны следить за состоянием здоровья сотрудников, обеспечивать достаточное количество масок и антисептиков, а также не допускать скопления посетителей.

Посетители праздничных локаций должны носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо иметь один из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19,

отрицательный результат тестирования на коронавирус

сертификат об излечении от коронавируса.

Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, подтверждающие возраст личности.

"Желтая" зона

Отметим, на данный момент Киев находится в "желтой" зоне карантина, где запрещается:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий,

работа кино и театров,

работа кафе и ресторанов,

работа спортзалов,

межобластные перевозки.

Вместе с тем, запрет снимается при наличии COVID-документов ("желтый" или "зеленый" сертификат, отрицательный результат теста, справка о противопоказаниях или сертификат об выздоровлении).