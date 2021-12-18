Маски, дистанция и не только. Правила работы новогодних локаций в Киеве

В Киеве сегодня, 18 декабря, официальное открытие новогодней елки на Софийской площади. Кроме елки, в слолице обустроили ряд праздничных локаций с катками, зонами отдыха и фудкортами.
Детальнее о том, как будут работать праздничные локации - в материале РБК-Украина.
Столичная власть призвала всех организаторов и участников праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.
Так, организаторы должны следить за состоянием здоровья сотрудников, обеспечивать достаточное количество масок и антисептиков, а также не допускать скопления посетителей.
Посетители праздничных локаций должны носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо иметь один из следующих документов:
Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, подтверждающие возраст личности.
Отметим, на данный момент Киев находится в "желтой" зоне карантина, где запрещается:
Вместе с тем, запрет снимается при наличии COVID-документов ("желтый" или "зеленый" сертификат, отрицательный результат теста, справка о противопоказаниях или сертификат об выздоровлении).