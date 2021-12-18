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Маски, дистанция и не только. Правила работы новогодних локаций в Киеве

Автор: Ирина Гамерская

В Киеве сегодня, 18 декабря, официальное открытие новогодней елки на Софийской площади. Кроме елки, в слолице обустроили ряд праздничных локаций с катками, зонами отдыха и фудкортами.

Детальнее о том, как будут работать праздничные локации - в материале РБК-Украина.

Столичная власть призвала всех организаторов и участников праздничных массовых мероприятий соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.

Так, организаторы должны следить за состоянием здоровья сотрудников, обеспечивать достаточное количество масок и антисептиков, а также не допускать скопления посетителей.

Посетители праздничных локаций должны носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо иметь один из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации против COVID-19,
  • отрицательный результат тестирования на коронавирус
  • сертификат об излечении от коронавируса.

Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, подтверждающие возраст личности.

"Желтая" зона

Отметим, на данный момент Киев находится в "желтой" зоне карантина, где запрещается:

  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий,
  • работа кино и театров,
  • работа кафе и ресторанов,
  • работа спортзалов,
  • межобластные перевозки.

Вместе с тем, запрет снимается при наличии COVID-документов ("желтый" или "зеленый" сертификат, отрицательный результат теста, справка о противопоказаниях или сертификат об выздоровлении).

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