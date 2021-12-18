Маски, дистанція і не тільки. Правила роботи новорічних локацій у Києві

У Києві сьогодні, 18 грудня, офіційне відкриття новорічної ялинки на Софійській площі. Окрім ялинки, у слолиці облаштували низку святкових локацій з ковзанками, зонами відпочинку та фудкортами.
Детальніше про те, як працюватимуть святкові локації - у матеріалі РБК-Україна.
Столична влада закликала всіх організаторів та учасників святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних і санітарних норм.
Так, організатори мають стежити за станом здоров’я співробітників, забезпечувати достатню кількість масок та антисептиків, а також не допускати скупчення відвідувачів.
Відвідувачі святкових локацій мають носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, необхідно мати один із таких документів:
Крім того, відвідувачі мають мати при собі документи, що підтверджують вік особи.
Зазначимо, наразі Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину, де забороняється:
Разом з тим, заборона знімається при наявності COVID-документів ("жовтий" чи "зелений" сертифікат, негативний результат тесту, довідка про протипоказання, або сертифікат про одужання).