Маски повернуться? Експерт спрогнозувала, чи введуть COVID-обмеження через ріст заражень

За її словами, це не стосуватиметься всього населення нашої країни, а скоріше певних конкретних груп як вікові, чи професійні.

"Багато кого турбує питання: чи треба носити маски. Тут, звичайно, певним категоріям людей це необхідно, які й робили це ще до COVID-19. Особливо, це стосується людей, які хворі коронавірусом, аби запобігти його поширенню", - зазначила Мухарська.

Вона наголосила, що певні групи населення також мають носити маски: як от, наприклад, медичні працівники.

"Звичайно, треба наголошувати на тому, що мають бути дотримані певні обмеження щодо відвідування місць масового скупчення людей. Якщо є вибір все ж не відвідувати такі місця в період підйому захворювання, то краще, звісно, утриматися від, наприклад, походу в магазин тощо", - радить лікар.

Фахівець також рекомендує за можливості мінімізувати користування громадським транспортом.

"Особливо подібних рекомендацій мають дотримуватися люди похилого віку, з хронічними захворюваннями. Тож такі от заходи безпеки, гадаю, мають залишатися", - підсумувала лікар-епідеміолог.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих", - сказав Кузін.

Зазначимо, лише вчора в МОЗ заявили про зростання захворюваності на коронавірус і рекомендували українцям вакцинуватися.

Як повідомив головний санлікар, додаткове зростання захворюваності в Україні до кінця вересня й на початку жовтня.

Так, за період з 19 по 25 вересня в Україні зафіксували 44 137 нових підтверджених COVID-випадків (з них дітей - 5882, медпрацівників - 1030).

Локдауну не буде

Додамо, раніше в МОЗ заявили, що в країні не вводитимуть загальнонаціональний локдаун через початок нової хвилі COVID-19, але певні обмеження можуть бути застосовані в окремих регіонах з огляду на епідемічну ситуацію.