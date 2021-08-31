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Маски в школах: о каких правилах необходимо знать ученикам и учителям с 1 сентября

Автор: Мария Кучерявец

С 1 сентября в Украине традиционно начинается новый учебный год. В связи с чем Министерство здравоохранения установило ряд правил, которые необходимо соблюдать ученикам и преподавателям для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава.

В частности, вход в учебное заведение будет разрешен как учителям, так и ученикам при условии использования защитных масок.

Кроме этого, родители учеников также смогут зайти в школу только при наличии маски.

Однако, масочного режима дети смогут не соблюдать непосредственно во время занятий, только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются ученики 1-4 классов им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям одевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября школы будут работать в привычном формате.

Добавим, в Минздраве заявили, что торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинУчебный год