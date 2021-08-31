Маски в школах: о каких правилах необходимо знать ученикам и учителям с 1 сентября

В частности, вход в учебное заведение будет разрешен как учителям, так и ученикам при условии использования защитных масок.

Кроме этого, родители учеников также смогут зайти в школу только при наличии маски.

Однако, масочного режима дети смогут не соблюдать непосредственно во время занятий, только в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются ученики 1-4 классов им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям одевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве настаивают на их обязательном дезинфицировании.