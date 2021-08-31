Маски в школах: про які правила необхідно знати учням і вчителям з 1 вересня

Зокрема, вхід до приміщень навчального закладу буде дозволено як вчителям, так і учням за умови використання захисних масок.

Крім цього, батьки учнів також зможуть зайти до школи лише за наявності маски.

Однак, маскового режиму діти зможуть не дотримуватись безпосередньо під час занять, але в разі пересування між приміщеннями в школі маски одягати все ж доведеться.

Вийнятком є учні 1-4 класів, їм дозволяється не використовувати засоби захисту. Всі інші діти мають діяти відповідно до встановлених правил.

Крім цього у МОЗ рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки є багаторазовими, тому у відомстві наголошують на їх обов'язковому дезінфікуванні.