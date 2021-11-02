Не только масочный режим. Нидерланды ужесточают карантин

С 6 ноября в Нидерландах возвращается обязательный масочный режим в общественных местах и помещениях, где не используют "пропуска здоровья". В то же время за нарушение правила предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Действие "пропуска здоровья" распространяется на посещение заведений общественного питания, театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий.

Уже с завтрашнего дня, 3 ноября, возобновляется рекомендация по дистанционной работе.

Также в декабре правительство планирует разрешить бустерную прививку для людей в возрасте от 80 лет.