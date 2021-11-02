UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не только масочный режим. Нидерланды ужесточают карантин

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Нидерландов приняло решение вернуть карантинные меры, направленные на сдерживание вспышки коронавируса. В стране вводят обязательный масочный режим и ряд других ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Нидерландов.

С 6 ноября в Нидерландах возвращается обязательный масочный режим в общественных местах и помещениях, где не используют "пропуска здоровья". В то же время за нарушение правила предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Действие "пропуска здоровья" распространяется на посещение заведений общественного питания, театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий.

Уже с завтрашнего дня, 3 ноября, возобновляется рекомендация по дистанционной работе.

Также в декабре правительство планирует разрешить бустерную прививку для людей в возрасте от 80 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыКоронавирусВакцинация