Не тільки масковий режим. Нідерланди посилюють карантин

Уряд Нідерландів прийняв рішення повернути карантинні заходи, що спрямовані на утримання спалаху коронавірусу. В країні запроваджують обов’язковий масковий режим й низку інших обмежень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Нідерландів.
З 6 листопада в Нідерландах повертається обов’язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях, де не використовують "перепустки здоров’я". Водночас за порушення правила - передбачений штраф у розмірі 95 євро.
Дія "перепустки здоров’я" поширюється на відвідування закладів громадського харчування, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.
Вже з завтрашнього дня, 3 листопада, поновлюється рекомендація щодо дистанційної роботи.
Також в грудні уряд планує дозволити бустерне щеплення для людей віком від 80 років.