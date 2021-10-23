Без масок и вакцинации: в Киеве ресторан уличили в нарушении карантина

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы и полиции проверили ресторан на улице Малая Житомирская 34 на соблюдение правил карантина. В заведении выявили массовые нарушения, включая отсутствие масок и маркировки социальной дистанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
Отметим, по адресу Малая Житомирская ¾ расположен ресторан "Файна Фамилия".
Проверку ресторана провели по жалобе киевлян. В заведение пришла комиссия, в состав которой вошли представители киевского управления Госпродпотребслужбы, Нацполиции, "Муниципальной варты" и СМИ.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
По результатам проверки сотрудниками полиции составлен протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу ресторану грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен.