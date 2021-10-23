Без масок і вакцинації: у Києві ресторан викрили в порушенні карантину

У Києві співробітники Держпродспоживслужби та поліції перевірили ресторан на вулиці Мала Житомирська 3/4 на дотримання правил карантину. У закладі виявили масові порушення, включаючи відсутність масок і маркування соціальної дистанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
Зазначимо, за адресою Мала Житомирська область розташований ресторан "Файна Фамілія".
Перевірку ресторану провели за скаргою киян. До закладу прийшла комісія, до складу якої увійшли представники Київського управління Держпродспоживслужби, Нацполіції, "Муніципальної варти" та ЗМІ.
В ході перевірки були виявлені наступні порушення:
За результатами перевірки співробітниками поліції складено протокол за ч. 1 ст. 43-3 кодексу України про адміністративне правопорушення. Власнику ресторану загрожує штраф від 17 тисяч до 170 тисяч гривень.