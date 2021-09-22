Массовая рассылка. Украинцам будут напоминать о вакцинации по смс

Рассылку будут проводить для популяризации вакцинации среди населения.

"Минздрав обратился к национальным операторам телефонной связи, которые согласились присоединиться к социальной инициативе и разослать своим абонентам смс с напоминанием о возможности вакцинироваться. Никаких персональных данных из медицинских систем не предоставлялось",- пояснил Ляшко.

Он добавил, что информационная рассылка для Министерства полностью бесплатна.

Отметим, что в течение последней недели украинцы получают смс-сообщения от Минздрава с призывом найти ближайший пункт вакцинации и сделать прививку.