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Массовая рассылка. Украинцам будут напоминать о вакцинации по смс

Автор: Инна Собора

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины организовал массовую смс-рассылку для населения. В сообщениях будут напоминать о необходимости вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Рассылку будут проводить для популяризации вакцинации среди населения.

"Минздрав обратился к национальным операторам телефонной связи, которые согласились присоединиться к социальной инициативе и разослать своим абонентам смс с напоминанием о возможности вакцинироваться. Никаких персональных данных из медицинских систем не предоставлялось",- пояснил Ляшко.

Он добавил, что информационная рассылка для Министерства полностью бесплатна.

Отметим, что в течение последней недели украинцы получают смс-сообщения от Минздрава с призывом найти ближайший пункт вакцинации и сделать прививку.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация