Масова розсилка. Українцям будуть нагадувати про вакцинацію по смс

Розсилку проводитимуть для популяризації вакцинації серед населення.

"МОЗ звернулося до національних операторів телефонного зв’язку, які погодилися долучитися до соціальної ініціативи та розіслати своїм абонентам смс із нагадуванням про можливість вакцинуватися. Жодних персональних даних із медичних систем не надавалось", - пояснив Ляшко.

Він додав, що інформаційна розсилка для Міністерства повністю безоплатна.

Зазначимо, що протягом останнього тижня українці отримують смс-повідомлення від МОЗ із закликом знайти найближчий пункт вакцинації та зробити щеплення.