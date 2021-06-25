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Массовая вакцинация: еще один из пунктов прививания объявил об онлайн-записи

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Белая Церковь, Пятница 25 июня 2021 14:18
Массовая вакцинация: еще один из пунктов прививания объявил об онлайн-записи Фото: один из пунктов прививания объявил об онлайн-записи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Жители Белой Церкви отныне могут записаться на вакцинацию против COVID-19 в режиме онлайн. Забронировать место в центре вакцинации можно на 26 июня для прививки препаратом Coronavac.

Об этом сообщается в сервисе helsi.me в Telegram.

"Белая Церковь здесь? Мы открыли онлайн-запись на вакцинацию на 26 июня",- говорится в сообщении.

Отмечено, что перед входом в центр вакцинации необходимо показать сообщение с деталями записи вместе с паспортом и приложением "Дія".

Так, завтра, 26 июня в городе будет работать четыре прививочные бригады. Вакцинироваться граждане смогут с 09.00 по 14.50.

Напомним, что уже третью неделю подряд в Белой Церкви работает центр массовой вакцинации.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине было вакцинировано рекордное количество людей, прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан.

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