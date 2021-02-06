Массовая вакцинация в Израиле улучшила COVID-статистику, - ученые

Израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев коронавируса. Такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, но выводы делать рано.

Об этом пишет Bloomberg.

Общенациональная программа вакцинации в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года и уже спустя 21 день в стране начали фиксировать уменьшение числа новых заболевших.

В частности, доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана заявил об эффективности этой вакцины.

Вместе с тем, ученые отметили, что у пожилых людей иммунный ответ иногда оказывался снижен или отложен в связи с возрастными ухудшениями иммунной функции организма в целом.

Напомним, ранее это издание писало, что сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца.

Отметим, доктор Джули Брейнард из Университета Восточной Англии проанализировала израильскую кампанию по вакцинации от коронавируса, где используют препарат Pfizer/BioNTech, и заявила, что первая доза этой вакцины дает привитому человеку 90-процентную защиту от заражения.