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Масова вакцинація в Ізраїлі поліпшила COVID-статистику, - вчені

Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків коронавірусу. Така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, але висновки робити зарано.

Про це пише Bloomberg.

Загальнонаціональна програма вакцинації в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року і вже через 21 день в країні почали фіксувати зменшення кількості нових хворих.

Зокрема, доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двира Арана заявив про ефективність цієї вакцини.

Разом з тим, вчені зазначили, що у літніх людей імунна відповідь іноді виявляється зниженою або відкладеною у зв'язку з віковими погіршеннями імунної функції організму в цілому.

Нагадаємо, раніше це видання писало, що зараз найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці.

Зазначимо, доктор Джулі Брейнард з Університету Східної Англії проаналізувала ізраїльську кампанію з вакцинації від коронавіруса, де використовують препарат Pfizer/BioNTech, і заявила, що перша доза цієї вакцини дає привитій людині 90-відсотковий захист від зараження.

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