Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться на майские праздники и Пасху дома. По его словам, массовые скопления могут привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, 21 апреля.
Он отметил, что в пятницу правительство проведет встречу с Советом церквей и религиозных организаций, где будет обсуждаться вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии.
"Я думаю, что все поддержат идею празднования Пасхи с соблюдением необходимых ограничений. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - отметил премьер.
Также Шмыгаль сообщал, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Однако это не повод возвращаться к вечеринкам и массовым скоплениям людей.
Напомним, сегодня правительство Украины продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи.