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Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності, - Шмигаль

Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців залишатися на травневі свята і Великдень вдома. За його словами, масові скупчення можуть призвести до нового спалаху захворюваності на COVID-19.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, 21 квітня.

Він зазначив, що в п'ятницю уряд проведе зустріч з Радою Церков і релігійних організацій, де буде обговорюватися питання святкування Великодня в умовах пандемії.

"Я думаю, що всі підтримають ідею святкування Великодня з дотриманням необхідних обмежень. Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тільки наша обережність, дотримання протиепідемічних правил і вакцинація зможуть зупинити вірус", - зазначив прем'єр.

Також Шмигаль повідомляв, що ситуація з коронавірусом в країні стабілізується. Однак це не привід повертатися до вечірок і масових скупчень людей.

Нагадаємо, сьогодні Уряд України продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 Червня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності на COVID-19 після Великодня.

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Новини України ПасхаДенис ШмигальКарантинКоронавірус
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