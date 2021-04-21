Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців залишатися на травневі свята і Великдень вдома. За його словами, масові скупчення можуть призвести до нового спалаху захворюваності на COVID-19.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, 21 квітня.

Він зазначив, що в п'ятницю уряд проведе зустріч з Радою Церков і релігійних організацій, де буде обговорюватися питання святкування Великодня в умовах пандемії. "Я думаю, що всі підтримають ідею святкування Великодня з дотриманням необхідних обмежень. Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тільки наша обережність, дотримання протиепідемічних правил і вакцинація зможуть зупинити вірус", - зазначив прем'єр.