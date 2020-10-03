Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками

На матчи сборной Украины по футболу в Киеве допустят болельщиков. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.
При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.
До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина. В этом протоколе прописаны нормы с учетом санитарных требований.