Матчі збірної України в Києві пройдуть з уболівальниками

На матчі збірної України з футболу в Києві допустять вболівальників. Трибуни зможуть заповнити максимум на 30% від загальної місткості.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

За умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

09.10.2020 - Київ, стадіон "Оболонь Арена" - матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10.10.2020 - Київ, НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13.10.2020 - Київ, НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.

До цього Українська асоціація футболу затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину. У цьому протоколі прописані норми з урахуванням санітарних вимог.