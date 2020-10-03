RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Матчі збірної України в Києві пройдуть з уболівальниками

Автор: РБК-Україна

На матчі збірної України з футболу в Києві допустять вболівальників. Трибуни зможуть заповнити максимум на 30% від загальної місткості.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

За умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

  • 09.10.2020 - Київ, стадіон "Оболонь Арена" - матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;
  • 10.10.2020 - Київ, НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;
  • 13.10.2020 - Київ, НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.

До цього Українська асоціація футболу затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину. У цьому протоколі прописані норми з урахуванням санітарних вимог.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївУЕФАЛіга наційФутболКоронавірус