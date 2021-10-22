UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медики и персонал интернатов: кому придется пройти ревакцинацию от COVID

Автор: Ульяна Безпалько

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации о ревакцинации от COVID или введении бустерной дозы с интервало шесть месяцев после второй. На первом этапе такие прививки рекомендуется сделать медиками, а также сотрудникам домов престарелых и других заведений интернатного типа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", - отметил он.

По его словам, вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая.

"Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий", - добавил Лапий.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация