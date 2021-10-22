Медики та персонал інтернатів: кому доведеться пройти ревакцинацію від COVID

"Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу", - зазначив він.

За його словами, другу дозу вакцини від COVID в Україні, як правило, почали вводити в середині травня.

"Шість місяців після курсу буде в листопаді. Зараз поки ми прийняли рішення по цих двох категоріях професій", - додав Лапій.