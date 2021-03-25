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Медики расследуют каждый случай смерти в течение 30 дней после вакцинации, - Степанов

Автор: Инна Собора

Медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что смерть в Одесской области военной, у которой была прививка от COVID-19 никак не связано с вакцинацией.

"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно-сосудистых", - добавил Степанов.

Напомним, в Одесской области 23 марта во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащий по контракту. В воскресенье, 21 марта, она перед отправкой в зону проведения ООС.

РБК-Украина писало, что в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавирус. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

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Новости Украины вакцинацияМаксим Степанов
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