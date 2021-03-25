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Медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації, - Степанов

Автор: Инна Собора

Медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації. Рослідування проводиться, незалежно від причини смерті людини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що смерть в Одеській області військової, яка мала щеплення від COVID-19, ніяк не пов’язана з вакцинацією.

"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca - оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ - і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

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Новини України вакцинаціяМаксим Степанов
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