Медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації, - Степанов

Медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації. Рослідування проводиться, незалежно від причини смерті людини.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він наголосив, що смерть в Одеській області військової, яка мала щеплення від COVID-19, ніяк не пов’язана з вакцинацією.
"Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca - оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ - і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних", - додав Степанов.
Нагадаємо, в Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.
РБК-Україна писало, що у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.