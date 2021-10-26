Медики в Украине не подлежат обязательной вакцинации: в Минздраве назвали причину

Он пояснил, что любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что отсутствие у медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки - ред.) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - резюмировал министр.

Он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.