Медики в Україні не підлягають обов'язковій вакцинації: у МОЗ назвали причину

Він пояснив, що будь-який документ ухвалюється урядом з урахуванням ризиків, а ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування.

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ наголосив, що відсутність у медиків у списку ще не означає, що їх не внесуть до нього взагалі.

"Ми більш детально проаналізуємо категорії медичних працівників (які відмовляються робити щеплення - ред.) - це медсестра, лікар, лікар якого профілю, яких лікарень. Щоб після випуску наказу ми на 100% були впевнені, що він не вплине на універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров’я", - резюмував міністр.

Він також додав, що наразі в Україні вакциновано більше ніж 50% медиків.