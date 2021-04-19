Медучреждения получили почти 2 млрд гривен за лечение COVID-пациентов в марте

Указано, что предоставители экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март.

"В целом 25 центров экстренной помощи на сумму 125 млн грн. 1662 предоставителей первичной медицинской помощи получили 1 млрд 655 млн грн за март", - говорится в сообщении.

Заведения, которые работают с НСЗУ по договору о реимбурсации лекарств, за прошлый месяц получили более 93 млн грн.

"За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы", - указано в сообщении.