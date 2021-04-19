UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Медучреждения получили почти 2 млрд гривен за лечение COVID-пациентов в марте

Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья сообщила, что в марте за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре выплатила 1 млрд 993 млн грн. Средства получили более 500 специализированных больниц.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что предоставители экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март.

"В целом 25 центров экстренной помощи на сумму 125 млн грн. 1662 предоставителей первичной медицинской помощи получили 1 млрд 655 млн грн за март", - говорится в сообщении.

Заведения, которые работают с НСЗУ по договору о реимбурсации лекарств, за прошлый месяц получили более 93 млн грн.

"За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов с коронавирусом. Так, в восьми регионах Украины превышена заполненность больничных коек с кислородом для пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Украине за вчера обнаружили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НСЗУКоронавирус
Читайте также
Могут ли из-за карантина продолжить учебный год: образовательный омбудсмен дал объяснение
Израиль может ввести "зеленые паспорта" для детей. Их вакцинация еще не началась
Прогноз погоды