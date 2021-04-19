Медзаклади отримали майже 2 млрд гривень за лікування COVID-пацієнтів у березні

Вказано, що надавачі екстреної медичної допомоги після відповідних законодавчих змін та переходу на новий тариф отримали доплату за лютий та повністю виплати за березень.

"Загалом 25 центрів екстреної допомоги на суму 125 млн грн. 1662 надавачі первинної медичної допомоги отримали 1 млрд 655 млн грн за березень", - сказано у повідомленні.

Заклади, які працюють з НСЗУ по договору про реімбурсацію ліків, за минулий місяць отримали понад 93 млн грн.

"За лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі у березні НСЗУ виплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату отримали 503 спеціалізовані лікарні", - вказано у повідомленні.