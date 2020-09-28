Медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19

Медицинским учреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19. Соответствующие выплаты осуществила Национальная служба здоровья Украины.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что на сегодня НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 316 медучреждений для помощи пациентам в стационарных условиях и 935 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19.

Выплаты от НСЗУ также получило 151 медучреждение, которое предоставляло стационарную помощь пациентам с коронавирусом в апреле, но не входило в перечень определенных для госпитализации больниц.

"В медицинских учреждениях, вовлеченных в предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены: 77932 кровати для пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в связи с этим заболеванием, 22553 инфекционных коек и 2366 аппаратов ИВЛ", - указано в сообщении.

Отмечается, что в этих учреждениях созданы 1576 медицинских команд для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19.

"На сегодня НСЗУ выплатила более 4,4 млрд грн медицинским учреждениям для оказания помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в сентябре получили повышенные зарплаты. Он обратил внимание, что сейчас слишком мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья для получения доплат.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября КМУ утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

Так, по состоянию на 11 сентября было известно, что из Фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7% или примерно 23 млрд гривен. Деньги потратят по 17 направлениям.