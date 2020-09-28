Медзакладам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19

Медичним закладам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19. Відповідні виплати здійснила Національна служба здоров'я України.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що на сьогодні НСЗУ законтрактувала для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього 25 центрів екстреної медичної допомоги, 316 медзакладів для допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах та 935 медзакладів, у яких утворено мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

Виплати від НСЗУ також отримав 151 медзаклад, який надавав стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом у квітні, але не входив у перелік визначених для госпіталізації лікарень.

"У медичних закладах, залучених до надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, передбачено: 77 932 ліжка для пацієнтів, що потребують медичної допомоги у зв’язку із цим захворюванням, 22 553 інфекційних ліжок та 2 366 апаратів ШВЛ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у цих закладах створено 1 576 медичних команд для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19.

"На сьогодні НСЗУ виплатила понад 4,4 млрд грн медичним закладам для надання допомоги пацієнтам з CОVID-19 або з підозрою на нього", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб медики вже у вересні отримали підвищені зарплати. Він звернув увагу, що нині надто мало лікарень уклали угоди з Національною службою здоров’я для отримання доплат.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня КМУ затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.

Так, станом на 11 вересня було відомо, що з Фонду COVID-19 встигли витратити тільки близько третини коштів - 34,7% або приблизно 23 млрд гривень. Гроші витратять по 17 напрямам.