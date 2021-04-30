Мексика рассчитывает получить от США дополнительно 5 млн доз AstraZeneca

Власти Мексики рассчитывают получить от США дополнительно 5 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Южноамериканская страна столкнулась с дефицитом препарата из-за задержки поставок от Pfizer и меньшими объемами доставки российского “Спутник V”.

По данным издания, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ожидает, что США отправят еще около 5 млн доз вакцины AstraZeneca. Дефицит препаратами для профилактики коронавируса в стране возник по нескольким причинам. Одна из них связана с тем, что Россия поставила гораздо меньшее количество доз “Спутника V”, чем было согласовано.

Также дефицит вызван задержками с поставками вакцины от Pfizer и проблемами с запуском собственного производства препарата AstraZeneca.

США уже поставили Мексике около 2,7 млн доз вакцины AstraZeneca двумя партиями с конца марта по начало апреля.