Мексика рассчитывает получить от США дополнительно 5 млн доз AstraZeneca

Власти Мексики рассчитывают получить от США дополнительно 5 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Южноамериканская страна столкнулась с дефицитом препарата из-за задержки поставок от Pfizer и меньшими объемами доставки российского “Спутник V”.
Об этом сообщило агентство Rerters.
По данным издания, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ожидает, что США отправят еще около 5 млн доз вакцины AstraZeneca. Дефицит препаратами для профилактики коронавируса в стране возник по нескольким причинам. Одна из них связана с тем, что Россия поставила гораздо меньшее количество доз “Спутника V”, чем было согласовано.
Также дефицит вызван задержками с поставками вакцины от Pfizer и проблемами с запуском собственного производства препарата AstraZeneca.
США уже поставили Мексике около 2,7 млн доз вакцины AstraZeneca двумя партиями с конца марта по начало апреля.
Напомним, ранее компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому медицинскому регулятору с просьбой разрешить применение COVID-вакцины для подростков.
Кроме того, вакцину Pfizer заказала Украина. Согласно контракту, Украина до конца года должна получить 10 млн доз вакцины несколькими партиями. Также партию вакцины Pfizer Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.
РБК-Украина писало, что Еврокомиссия подала иск против фармацевтической компании AstraZeneca. Иск был подан в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.