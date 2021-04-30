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Мексика розраховує отримати від США додатково 5 млн доз AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Влада Мексики розраховує отримати від США додатково 5 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Південноамериканська країна зіткнулася з дефіцитом препарату через затримки постачання від Pfizer і меншими обсягами доставлення російського "Супутник V".

Про це повідомило агентство Rerters.

За даними видання, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор очікує, що США відправлять ще близько 5 млн доз вакцини AstraZeneca. Дефіцит препаратами для профілактики коронавірусу в країні виник з кількох причин. Одна з них пов'язана з тим, що Росія поставила набагато меншу кількість доз "супутника V", ніж було погоджено.

Також дефіцит викликаний затримками з постачання вакцини від Pfizer і проблемами із запуском власного виробництва препарату AstraZeneca.

США вже поставили Мексиці близько 2,7 млн доз вакцини AstraZeneca двома партіями з кінця березня по початок квітня.

Нагадаємо, раніше компанії Pfizer і BioNTech звернулися до американського медичного регулятора з проханням дозволити застосування covid-вакцини для підлітків.

Крім того, вакцину Pfizer замовила Україна. Згідно з контрактом, Україна до кінця року повинна отримати 10 млн доз вакцини декількома партіями. Також партію вакцини Pfizer Україна повинна отримати в рамках глобального механізму COVAX.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія подала позов проти фармацевтичної компанії AstraZeneca. Позов був поданий у зв'язку з невиконанням умов контракту на постачання вакцин від коронавірусу в країни-члени ЄС.

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