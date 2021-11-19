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В Мелитополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID

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Мелитополь, Пятница 19 ноября 2021 11:45
В Мелитополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID Фото: в Мелитополе за сутки не зарегистрировали случаев заболевания COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За прошедшие сутки 18 ноября в Мелитополе не обнаружили ни одно случая заболевания коронавирусом среди жителей города. Нулевой показатель держится уже второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мелитопльского горсовета.

По состоянию на 19 ноября всего в городе Мелитополе подтверждено 13 342 случая СOVID-19, из них 547 детей. На сегодняшний день в инфекционном госпитале получает лечение 131 пациент из Мелитополя и близлежащих районов:

  • 104 с подтвержденным диагнозом COVID, из них 1 ребенок;
  • 27 с подозрением на коронавирусную инфекцию.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 заболевших горожан, из них 15 детей.

За все время пандемии победить болезнь смогли 11 429 человек, в том числе 532 ребенка.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 20 050 человек, а умерли - 725.

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