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Назван крупный город Украины, в котором не выявили новых случаев COVID

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Мелитополь, Понедельник 15 ноября 2021 11:39
Назван крупный город Украины, в котором не выявили новых случаев COVID Фото: в Мелитополе нет новых случаев COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В одном из крупных городов Украины за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса. Это Мелитополь в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мелитополя.

Сообщается, что за вчера новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей города не зарегистрировано.

В целом по состоянию на 15 ноября всего в Мелитополе подтверждено 13 287 случаев СOVID-19 среди горожан, из них у 543 детей. На сегодня госпитализированы 195 пациентов из Мелитополя и близлежащих районов.

На амбулаторном лечении находятся 1 487 заболевших, из них 18 детей.

Отметим, за день до этого в Мелитополе выявили 50 новых случаев COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 10 802 новых случаев коронавируса и 442 летальных исхода. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

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