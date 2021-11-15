Назван крупный город Украины, в котором не выявили новых случаев COVID

В одном из крупных городов Украины за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса. Это Мелитополь в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мелитополя .

Сообщается, что за вчера новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей города не зарегистрировано.

В целом по состоянию на 15 ноября всего в Мелитополе подтверждено 13 287 случаев СOVID-19 среди горожан, из них у 543 детей. На сегодня госпитализированы 195 пациентов из Мелитополя и близлежащих районов.

На амбулаторном лечении находятся 1 487 заболевших, из них 18 детей.

Отметим, за день до этого в Мелитополе выявили 50 новых случаев COVID.