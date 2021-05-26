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У менее чем 1% привитых украинцев были побочные эффекты, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала вакцинации от коронавируса в Украине медики зарегистрировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%.

Об этом сообщил Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Процент случаев побочных эффектов среди имеющихся в Украине вакцин от коронавируса распределился следующим образом:

  • 0,22% после введения вакцины Covishield;
  • 0,049% после китайской вакцины CoronaVac;
  • 0,034% после вакцины Comirnaty (Pfizer);
  • 0,083% после вакцины AstraZeneca (Южная Корея).

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 16 тысяч прививок от коронавируса. Большинство из этих прививок - это вторая доза вакцины. С начала вакцинации в Украине первую прививку сделали 987 191 украинцу.

Добавим, сегодня вечером в Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac. Из Китая доставили еще 500 тысяч доз вакцины.

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