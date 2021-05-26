У менш ніж 1% щеплених українців були побічні ефекти, - МОЗ

З початку вакцинації від коронавірусу в Україні медики зареєстрували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менш ніж 1%.

Про це повідомив Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України на сторінці у Facebook .

"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати можливі ризики", - наголосили в Державному експертному центрі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили понад 16 тисяч щеплень від коронавірусу. Більшість з цих щеплень - це друга доза вакцини. З початку вакцинації в Україні перше щеплення зробили 987 191 українцю.

Додамо, сьогодні ввечері в Україну прибула нова партія вакцини CoronaVac. З Китаю доставили ще 500 тисяч доз вакцини.