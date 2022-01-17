UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Меньше ограничений и регулярная вакцинация. Глава Pfizer рассказал о будущих волнах COVID

Автор: Иванна Шовкун

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус и дальше будет циркулировать по планете. Однако в будущем будет меньше ограничений, а вакцинация станет регулярной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - сказал Бурла. глава Pfizer.

Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины Pfizer.. Он убежден, что тогда будет надежная защита от коронавирса.

"Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", - добавил он.

Напомним, американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир. Они заверили, что новые варианты COVID-19 будут продолжать появляться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус