Меньше ограничений и регулярная вакцинация. Глава Pfizer рассказал о будущих волнах COVID

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - сказал Бурла. глава Pfizer.

Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины Pfizer.. Он убежден, что тогда будет надежная защита от коронавирса.

"Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", - добавил он.